Експрем’єрка Франції йде з керівництва партії Макрона через ідейні розбіжності

Колишня прем’єрка Франції Елізабет Борн заявила про свій вихід з керівництва партії президента Емманюеля Макрона через ідейні розбіжності – хоча залишається у політсилі.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У середу 6 травня Елізабет Борн оголосила, що вийде з керівного органу партії "Відродження", хоч і залишиться у політсилі.

Вона пояснила, що відчуває розбіжності з тією лінією, яку просуває Габріель Атталь, тож вирішила піти з національної ради партії і виконавчого комітету.

"Я залишаюся прихильницею цінностей, які ми визначили для себе у 2017 році, але зараз не хочу брати участь у керівних органах", – зазначила Елізабет Борн.

Її заява пролунала на тлі того, як Габріель Атталь активізувався і, схоже, намагається перехопити симпатії виборців у іншого однопартійця Едуара Філіпа з наближенням президентських виборів у Франції, на яких Макрон, після двох каденцій, вже не може балотуватися.

Повідомляють, що Борн вже не брала участі у понеділковій зустрічі виконавчого комітету, де розглядали пропозиції щодо призначення кандидата від партії на президентських виборах.

Елізабет Борн очолювала уряд Франції з травня 2022 по січень 2024 року, після чого була міністеркою освіти, а на прем’єрській посаді її замінив Габріель Атталь. На період її прем’єрства припало, серед іншого, ухвалення непопулярної пенсійної реформи "в обхід парламенту", що супроводжувалося бурхливими протестами.

