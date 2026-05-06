Экс-премьер Франции уходит из руководства партии Макрона из-за идейных разногласий

Бывший премьер Франции Элизабет Борн заявила о своем выходе из руководства партии президента Эмманюэля Макрона из-за идейных разногласий – хотя остается в составе этой политической силы.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В среду 6 мая Элизабет Борн объявила, что выйдет из руководящего органа партии "Возрождение", хотя и останется в политсиле.

Она объяснила, что чувствует разногласия с той линией, которую продвигает генеральный секретарь Габриэль Атталь, поэтому решила уйти из национального совета партии и исполнительного комитета.

"Я остаюсь сторонницей ценностей, которые мы определили для себя в 2017 году, но сейчас не хочу участвовать в руководящих органах", – отметила Борн.

Ее заявление прозвучало на фоне того, как Габриэль Атталь активизировался и, похоже, пытается перехватить симпатии избирателей у другого однопартийца Эдуара Филиппа с приближением президентских выборов во Франции, на которых Макрон, после двух каденций, уже не может баллотироваться.

Сообщают, что Элизабет Борн уже не участвовала в понедельник во встрече исполнительного комитета, где рассматривали предложения по назначению кандидата от партии на президентских выборах.

Элизабет Борн возглавляла правительство Франции с мая 2022 по январь 2024 года, после чего была министром образования, а на премьерском посту ее сменил Габриэль Атталь. На период ее премьерства пришлось, среди прочего, принятие непопулярной пенсионной реформы в обход парламента, что сопровождалось бурными протестами.

