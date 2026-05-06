Глава МЗС Франції: Путіну час прозріти, що війна йде не за планом

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відзначив, що останні події свідчать про все глибші проблеми Росії на фронті та всередині країни, і у Кремлі мали би задуматись про припинення війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Барро зазначив, що у квітні російська армія вимушена була відступити на фронті в Україні з території площею близько 120 квадратних кілометрів – вперше за останні три роки. Також він відзначив поглиблення кризи у російській економіці.

Les armées de Vladimir Poutine ont reculé de 120 km2 en Ukraine au mois d'avril, une première depuis 3 ans. L'économie russe s'enfonce dans la crise. Il est grand temps pour le Kremlin d'ouvrir les yeux sur son échec, et de mettre fin à sa guerre d'agression injustifiable et… – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 6, 2026

"Вже час для Кремля "прозріти" щодо своєї невдачі і припиняти свою невиправдану і руйнівну загарбницьку війну", – написав він.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс констатував, що Росія проігнорувала українську пропозицію про "режим тиші" з 6 травня, і що це ще один доказ небажання РФ завершувати війну та необхідності посилювати тиск на неї.

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

У Повітряних силах вранці 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.