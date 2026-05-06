Глава МИД Франции: Путину пора осознать, что война идет не по плану

Новости — Среда, 6 мая 2026, 12:11 — Мария Емец

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что последние события свидетельствуют о все более серьезных проблемах России на фронте и внутри страны, и Кремлю нужно задуматься о прекращении войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Барро отметил, что в апреле российская армия была вынуждена отступить на фронте в Украине с территории площадью около 120 квадратных километров – впервые за последние три года. Также он отметил углубление кризиса в российской экономике.

"Пора Кремлю "прозреть" в отношении своего провала и прекратить свою неоправданную и разрушительную агрессивную войну", – написал он.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис констатировал, что Россия проигнорировала украинское предложение о "режиме тишины" с 6 мая, и что это еще одно доказательство нежелания РФ завершать войну и необходимости усиливать давление на нее.

Напомним, в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8–9 мая Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды. Этот призыв поддержали и западные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия.

В Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов начала очередные воздушные удары.

