Глава МИД Франции: Путину пора осознать, что война идет не по плану
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что последние события свидетельствуют о все более серьезных проблемах России на фронте и внутри страны, и Кремлю нужно задуматься о прекращении войны против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.
Барро отметил, что в апреле российская армия была вынуждена отступить на фронте в Украине с территории площадью около 120 квадратных километров – впервые за последние три года. Также он отметил углубление кризиса в российской экономике.
Les armées de Vladimir Poutine ont reculé de 120 km2 en Ukraine au mois d'avril, une première depuis 3 ans. L'économie russe s'enfonce dans la crise. Il est grand temps pour le Kremlin d'ouvrir les yeux sur son échec, et de mettre fin à sa guerre d'agression injustifiable et…– Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 6, 2026
"Пора Кремлю "прозреть" в отношении своего провала и прекратить свою неоправданную и разрушительную агрессивную войну", – написал он.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис констатировал, что Россия проигнорировала украинское предложение о "режиме тишины" с 6 мая, и что это еще одно доказательство нежелания РФ завершать войну и необходимости усиливать давление на нее.
Напомним, в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8–9 мая Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды. Этот призыв поддержали и западные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия.
В Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов начала очередные воздушные удары.