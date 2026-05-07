У Кракові на будівництві гуртожитку знайшли сотню нерозірваних снарядів

У польському Кракові призупинили роботи на будмайданчику після виявлення близько сотні нерозірваних снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на будмайданчику, де споруджують новий гуртожиток Ягеллонського університету. Під час роботи екскаватора у землі помітили перший об’єкт, схожий на снаряд, після чого призупинили роботи і викликали поліцію та саперів.

У подальшому в тому місці виявили близько сотні нерозірваних боєприпасів.

За рішенням фахівців, евакуацію мешканців довколишніх будівель не проводили. Боєприпаси готують до транспортування на спецполігон для знешкодження.

Наприкінці квітня подібну знахідку виявили на будівництві неподалік Варшави.

В Австрії минулими вихідними постраждали діти внаслідок того, що під місцем для табірного багаття виявився нерозірваний снаряд.