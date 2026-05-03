В Австрії під дитячим багаттям вибухнув "військовий артефакт": є постраждалі

Ввечері 2 травня на півночі Австрії діти зазнали поранень після того, як під їхнім багаттям вибухнув "артефакт часів війни".

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, діти були частиною групи, яка приїхала з іншої частини того ж штату Верхня Австрія. За словами представника поліції, інцидент стався в районі села Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт, де часто влаштовують табори організовані молодіжні групи.

Внаслідок інциденту зазнали поранень п’ятеро дітей віком від 10 до 14 років.

Після вибуху поліція оглянула сусідню яму для багаття і виявила ще один предмет, що містив вибухівку, який вони також описали як "військовий артефакт", і для його знешкодження було викликано саперів.

"Наразі триває розслідування, щоб з'ясувати, як військовий артефакт опинився під місцем для багаття", – заявили правоохоронці.

Дітей доставили до лікарні в сусідньому місті Лінц.

