СМИ: прокуроры ЕС начали расследование в отношении лидера французских ультраправых

Европейская прокуратура начала расследование по делу о возможном хищении средств ЕС, связанном с медиатренингами для лидера французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Politico.

Расследование прокуроров ЕС началось после жалобы, поданной французской антикоррупционной организацией AC!! Anti-Corruption в декабре прошлого года. Представитель партии "Национальное объединение" опроверг обвинения в адрес Барделла.

"Услуги по "медиатренингу" предоставлялись одним из подрядчиков, соответствовали правилам Европейского парламента и были одобрены руководством Европейского парламента для нескольких депутатов, входящих во фракцию "Национального объединения", в частности для Жордана Барделла", – отметил анонимный чиновник.

По сообщениям французских СМИ, жалоба против Барделла сначала была подана в Национальную финансовую прокуратуру Франции, а затем передана в Европейскую прокуратуру.

Представитель "Национального объединения" заявил, что жалоба является "политическим инструментом" французской системы правосудия.

Национальная финансовая прокуратура и Европейская прокуратура не ответили на запросы о комментариях.

Ультраправая партия "Национальное объединение" в настоящее время лидирует в опросах перед президентскими выборами 2027 года. Официальным кандидатом в президенты от этой партии является одиозный политик Марин Ле Пен.

В настоящее время она ожидает решения апелляционного суда по делу о растрате средств ЕС, что потенциально может закрыть ей доступ к баллотированию на государственные должности.

Если Ле Пен лишится права участвовать в выборах, она определила своим преемником в президентской гонке своего 30-летнего протеже Жордана Барделла.

