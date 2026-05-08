Фіцо у Москві хоче передати Путіну послання від Зеленського

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого візиту до Москви має намір передати господарю Кремля Владіміру Путіну послання від українського президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець, якого цитує TASR.

Крім того, як зазначив представник МЗС Словаччини, Фіцо може отримати від Путіна "цінну інформацію" про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни.

"Я вважаю, що в цей час необхідно спілкуватися з усіма сторонами, що беруть участь у конфлікті, і ЄС та європейським політикам слід дбати про те, щоб вони були за столом переговорів, де буде укладено мирну угоду", – додав він.

Хованець також зазначив, що вже кілька політичних лідерів, у тому числі із Західної Європи, почали просувати думку, що з російським лідером потрібно обговорювати цю тему.

Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді.

Фіцо нещодавно заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.