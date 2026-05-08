Фицо в Москве хочет передать Путину послание от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву намерен передать хозяину Кремля Владимиру Путину послание от украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец, которого цитирует TASR.

Кроме того, как отметил представитель МИД Словакии, Фицо может получить от Путина "ценную информацию" о том, как тот видит усилия по прекращению войны.

"Я считаю, что в это время необходимо общаться со всеми сторонами, участвующими в конфликте, и ЕС и европейским политикам нужно заботиться о том, чтобы они были за столом переговоров, где будет заключено мирное соглашение", – добавил он.

Хованец также отметил, что уже несколько политических лидеров, в том числе из Западной Европы, начали продвигать идею о том, что с российским лидером нужно обсуждать эту тему.

Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и встретится с российским правителем Владимиром Путиным, но в то же время не будет участвовать в военном параде.

Фицо недавно заявил, что несмотря на разногласия в некоторых вопросах, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.