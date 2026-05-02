Фіцо: жодна мирна угода у війні з РФ не можлива без згоди української сторони

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після телефонної розмови з Зеленським, передає "Європейська правда".

"Незважаючи на те, що з деяких питань наші погляди розходяться, ми маємо спільний інтерес у налагодженні добрих і дружніх відносин між Словаччиною та Україною", – написав Фіцо.

"Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною", – наголосив він.

За його словами, під час розмови вони домовилися, що коротко зустрінуться в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти і що продовжать роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн.

"Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією не можлива без згоди української сторони", – заявив Фіцо.

Раніше про розмову з Фіцо розповів президент України.

Варто зазначити, що до відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба" Фіцо казав Брюсселю забути про підтримку Словаччиною прискореного вступу України в ЄС.