Фіцо їде до Москви на зустріч з Путіним, але пропустить парад 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не візьме участі у військовому параді до "Дня побєди".

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти, передає SME.

Минулого тижня у Кремлі заявили, що словацький прем’єр буде серед іноземних гостей військового параду до 9 травня в Москві.

Сам Фіцо заперечив свою участь у параді. Він повідомив, що планує лише покласти квіти до пам’ятника Невідомому солдату.

"Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення, і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад", – заявив глава уряду Словаччини.

Він також захистив своє рішення їхати до Росії, яке раніше засудили в Єврокомісії.

"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління", – сказав Фіцо.

Днями стало відомо, що Чехія видала дозвіл на проліт літака словацького прем’єра Роберта Фіцо під час його подорожі до Москви до 9 травня.

До цього країни Балтії відмовилися пропускати словацький урядовий літак через свій повітряний простір. Подібна ситуація виникла минулого року – тоді через заборону на проліт рейс із Фіцо вирушив до Москви через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.

Того року Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.