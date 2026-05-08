Прем’єр Молдови про об’єднання з Румунією: зараз пріоритет – вступ в ЄС

Молдовський прем'єр-міністр Александру Мунтяну вважає, що Молдова та Румунія зараз "як ніколи близькі" одна до одної.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Глава уряду нагадав, що дві країни пов'язують спільна історія та тісні контакти між людьми по обидва боки Прута. При цьому він підкреслив, що пріоритетом для Кишинева залишається європейська інтеграція, а не уніоністський проєкт.

"Ніколи раніше, спостерігаючи за розвитком обох країн і маючи родичів та друзів по обидва боки Прута, я не відчував такої близькості. Ми були однією країною, у нас спільна історія, спільні письменники, спільні люди. Думаю, зараз уже не має значення, де саме ти перебуваєш", – заявив Мунтяну.

Прем'єр уточнив, що нинішній курс уряду пов'язаний насамперед з європейською інтеграцією, тому тема возз'єднання з Румунією не стоїть на першому плані.

"Скажу відверто, зараз ми не можемо одночасно займатися і проєктом об'єднання, і проєктом європейської інтеграції. Зараз на порядку денному у нас європейська інтеграція", – сказав він.

Мунтяну додав, що уряд продовжує працювати над реформами, необхідними для зближення з ЄС.

"І я вже говорив про це раніше: я – менеджер. У мене є мандат від партії, яка отримала більшість у парламенті та сформувала уряд. У мене є мандат працювати над європейським порядком денним, що ми й робимо", – підкреслив прем’єр.

За його словами, Молдова вже виконала 93% заходів, передбачених планом, узгодженим з Європейською комісією, і продовжить реформи.

"Побачимо. Але і в історії, і в житті обставини можуть змінитися, і ми маємо бути готові до всього", – заявив Мунтяну.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

