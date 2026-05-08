Премьер Молдовы об объединении с Румынией: сейчас приоритет – вступление в ЕС

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну считает, что Молдова и Румыния сейчас "как никогда близки" друг к другу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Глава правительства напомнил, что две страны связывают общая история и тесные контакты между людьми по обе стороны Прута. При этом он подчеркнул, что главным приоритетом для Кишинева остается европейская интеграция, а не унионистский проект.

"Никогда раньше, наблюдая за развитием обеих стран и имея родственников и друзей по обе стороны Прута, я не чувствовал такой близости. Мы были одной страной, у нас общая история, общие писатели, общие люди. Думаю, сейчас уже не имеет значения, где именно ты находишься", – заявил Мунтяну.

Премьер уточнил, что нынешний курс правительства связан прежде всего с европейской интеграцией, поэтому тема воссоединения с Румынией не стоит на первом плане.

"Скажу откровенно, сейчас мы не можем одновременно заниматься и проектом объединения, и проектом европейской интеграции. Сейчас на повестке дня у нас европейская интеграция", – сказал он.

Мунтяну добавил, что правительство продолжает работать над реформами, необходимыми для сближения с ЕС.

"И я уже говорил об этом ранее: я – менеджер. У меня есть мандат от партии, которая получила большинство в парламенте и сформировала правительство. У меня есть мандат работать над европейской повесткой дня, что мы и делаем", – подчеркнул премьер.

По его словам, Молдова уже выполнила 93% мер, предусмотренных планом, согласованным с Европейской комиссией, и продолжит реформы.

"Посмотрим. Но и в истории, и в жизни обстоятельства могут измениться, и мы должны быть готовы ко всему", – заявил Мунтяну.

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Румынский президент Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.