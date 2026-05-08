В Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом

Парламент Болгарії 8 травня затвердив склад і структуру нового уряду на чолі з відомим своїми проросійськими поглядами колишнім президентом країни Руменом Радевим.

Про це повідомляє Nova.bg, пише "Європейська правда".

За кандидатуру прем'єра та структуру Міністерської ради проголосували 124 депутати (усі з "Прогресивної Болгарії"), проти виступили 70 народних обранців, а 36 утрималися.

Згодом новообрані прем’єр, віцепрем’єри та міністри склали присягу в парламенті.

Голова фракції "Прогресивна Болгарія" Петр Вітанов представив кандидатуру Румена Радева на посаду прем'єр-міністра. У емоційній промові він пояснив, що з нею повертається "нормальність у болгарській політиці", а також такі поняття, як доблесть, честь, довіра та солідарність.

Міністеркою закордонних справ в новому уряді стала Веліслава Петрова-Чамова, а міністром оборони – Димитар Стоянов

"Прогресивна Болгарія", яка здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня, висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем’єр-міністра.

Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. Його політсила "Прогресивна Болгарія" матиме одноосібну більшість у новообраному парламенті.

Вибори 19 квітня стали восьмими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років.

