У Болгарії порахували 100% голосів на виборах, перемогла партія проросійського Радева

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева здобула 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня, що дозволяє політсилі забезпечити собі одноосібну більшість.

Про це свідчать результати підрахунку 100% бюлетенів, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії Болгарії, передає "Європейська правда".

Відповідно до результатів підрахунку, на другому місці – блок "ГЕРБ–СДС" з 13,3%. Третє місце посідає прозахідний блок "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" з 12,6% голосів.

До парламенту Болгарії також пройшли ліберальна партія "ДПС" ("Рух за права і свободи") з результатом 7,1%, а також проросійська партія "Відродження", яка набрала 4,2% голосів.

Такі результати свідчать, що "Прогресивна Болгарія" на чолі з Радевим може забезпечити собі одноосібну більшість у Народних зборах. За різними підрахунками, партія претендує на 130-131 мандат в 240-місному парламенті.

Нинішні вибори стали восьмими парламентськими виборами у Болгарії, що пройшли за останні 5 років.

Радев раніше висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

Тим часом у Кремлі заявили, що наразі рано говорити про можливе потепління у відносинах з ЄС на тлі перемоги на болгарських виборах партії "Прогресивна Болгарія", яку очолює проросійський експрезидент Румен Радев.

Читайте також: Росія перемогла у Болгарії? Чому Румен Радев виграв вибори та якими будуть наслідки.