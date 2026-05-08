В Болгарии утвердили новое правительство во главе с пророссийским экс-президентом

Парламент Болгарии 8 мая утвердил состав и структуру нового правительства во главе с известным своими пророссийскими взглядами бывшим президентом страны Руменом Радевым.

Об этом сообщает Nova.bg, пишет "Европейская правда".

За кандидатуру премьера и структуру Министерского совета проголосовали 124 депутата (все из "Прогрессивной Болгарии"), против выступили 70 народных избранников, а 36 воздержались.

Впоследствии новоизбранный премьер, вице-премьеры и министры принесли присягу в парламенте.

Председатель фракции "Прогрессивная Болгария" Петр Витанов представил кандидатуру Румена Радева на пост премьер-министра. В эмоциональной речи он пояснил, что с ней возвращается "нормальность в болгарской политике", а также такие понятия, как доблесть, честь, доверие и солидарность.

Министром иностранных дел в новом правительстве стала Велислава Петрова-Чамова, а министром обороны – Димитар Стоянов

"Прогрессивная Болгария", которая набрала убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля, выдвинула своего лидера Румена Радева на пост премьер-министра.

Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Во время своего президентства он неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. Его политическая сила "Прогрессивная Болгария" будет иметь однопартийное большинство в новоизбранном парламенте.

Выборы 19 апреля стали восьмыми парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние 5 лет.

