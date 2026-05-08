Популіст Фарадж після виборів каже про "історичні зміни в британській політиці"

Поки ще триває підрахунок голосів у багатьох англійських округах, лідер популістської партії Reform UK Найджел Фарадж перебуває в піднесеному настрої.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Він заявив, що здобуття його партією понад 300 місць у місцевих радах – при тому, що Лейбористська партія втратила значно більше 200, – є "дуже великим історичним" зрушенням, і додав, що ця правопопулістська формація "значно перевершила всі мої очікування".

"Я думаю, що ви є свідками історичних змін у британській політиці", – сказав лідер Reform UK.

"Забудьте про лівих і правих, лівих і правих більше немає. Це минуле, це поза вікном, це закінчилося. Як ви бачите, ми отримуємо вражаючі відсотки в традиційних старих районах Лейбористської партії" – зазначив Фарадж.

Варто зазначити, що сотні додаткових депутатів, яких Reform UK здобула на виборах, ще не перетворилися на контроль над цілими радами. Але партія майже не була представлена, коли багато з цих місць востаннє розігрувалися у 2022 році – це свідчить про реальний здобуток партії.

Як повідомлялося, на регіональних та місцевих виборах у Великій Британії керівна Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера зазнала значних втрат.

Стармер після провальних результатів Лейбористської партії на місцевих виборах заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок", але пообіцяв залишитися на посаді глави уряду.