Партія прем’єра Британії зазнала втрат на місцевих виборах

На регіональних та місцевих виборах у Великій Британії керівна Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера зазнала значних втрат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За попередніми результатами, лейбористи зазнали невдачі у своїх традиційних оплотах у центральній та північній Англії, а також у деяких районах Лондона. Це посилює тиск на Стармера через два роки після його впевненої перемоги на виборах.

Головним переможцем стала популістська партія Reform UK під керівництвом прихильника Brexit Найджела Фараджа, яка здобула понад 300 місць у місцевих радах Англії та може стати головною опозиційною силою в Шотландії та Уельсі щодо пронезалежницьких партій – Шотландської національної партії та Plaid Cymru.

У деяких регіонах Лейбористська партія зазнала повної поразки. У Теймсайді, що в Великому Манчестері, партія вперше за майже 50 років втратила контроль над міською радою. Reform UK здобула там всі 14 місць, що були виставлені на вибори. Крім того, у колишньому гірничому місті Віган Лейбористська партія втратила 20 місць на користь партії Фараджа.

Результати є нищівними, заявила депутат від Лейбористської партії Ребекка Лонг-Бейлі. Фарадж зазначив, що результати на даний момент значно перевершили його очікування і є історичним поворотом у британській політиці. На думку аналітиків, вибори показують, що традиційна двопартійна система дедалі більше розпадається на багатопартійну демократію.

Вибори до понад 136 місцевих рад в Англії, а також до регіональних парламентів Шотландії та Уельсу вважаються найважливішим тестом громадської думки перед наступними черговими загальними виборами у 2029 році.

Стармер обійняв посаду в 2024 році, обіцяючи стабілізацію після років політичного хаосу. Однак його термін досі ознаменувався численними змінами в політиці та скандалами, зокрема звільненням британського посла в США Пітера Мендельсона через його зв’язки із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Нова хвиля політичного скандалу спалахнула у Британії після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Крім того, ексзаступник міністерки закордонних справ Оллі Роббінс заявив, що процес перевірки Мендельсона відбувався в умовах "постійного тиску" з боку офісу Стармера, де прагнули, щоб той обійняв посаду якомога швидше.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єрство Кіра Стармера вже перебувало під загрозою після того, як Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Детальніше на цю тему – у статті "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.