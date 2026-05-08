Популист Фарадж после выборов говорит об "исторических изменениях в британской политике"

Новости — Пятница, 8 мая 2026, 13:19 — Иванна Костина

Пока еще продолжается подсчет голосов во многих английских округах, лидер популистской партии Reform UK Найджел Фарадж находится в приподнятом настроении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Он заявил, что получение его партией более 300 мест в местных советах – при том, что Лейбористская партия потеряла значительно более 200, – является "очень большим историческим" сдвигом, и добавил, что эта правопопулистская формация "значительно превзошла все мои ожидания".

"Я думаю, что вы являетесь свидетелями исторических изменений в британской политике", – сказал лидер Reform UK.

"Забудьте о левых и правых, левых и правых больше нет. Это прошлое, это за окном, это закончилось. Как вы видите, мы получаем впечатляющие проценты в традиционных старых районах Лейбористской партии" – отметил Фарадж.

Стоит отметить, что сотни дополнительных депутатов, которых Reform UK получила на выборах, еще не превратились в контроль над целыми советами. Но партия почти не была представлена, когда многие из этих мест в последний раз разыгрывались в 2022 году – это свидетельствует о реальном достижении партии.

Как сообщалось, на региональных и местных выборах в Великобритании правящая Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера понесла значительные потери.

Стармер после провальных результатов Лейбористской партии на местных выборах заявил, что партия "допустила ненужные ошибки", но пообещал остаться на посту главы правительства.

