Стармер не збирається у відставку, попри важкі втрати на місцевих виборах

Прем'єр Британії Кір Стармер після провальних результатів Лейбористської партії на місцевих виборах заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок", але пообіцяв залишитися на посаді глави уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За словами Стармера, його уряд ухвалив низку рішень, які були правильними з точки зору стабілізації економіки, інвестування в державні служби та уникнення втягнення у війну з Іраном.

"Але ми також припустилися непотрібних помилок. І моє завдання зараз – визначити кроки, які ми зробимо, щоб здійснити зміни, яких люди хочуть і на які заслуговують", – сказав прем'єр Британії.

На запитання, чи збирається він піти у відставку, він відповів: "Ні".

"Я не збираюся йти. Нас обрали, щоб ми впоралися з цими викликами, і саме це ми й зробимо", – сказав Стармер.

На запитання, чи відчуває він розчарування цього ранку, він відповів: "Я дуже співчуваю чудовим кандидатам, чудовим депутатам, чудовим представникам, яких ми втратили, бо знаю, що вони так багато вклали у свої громади, так багато свого життя присвятили службі суспільству. Тож я думаю про них і про те, що нам потрібно зробити, щоб відбудувати країну та рухати її вперед".

Як повідомлялося, на регіональних та місцевих виборах у Великій Британії керівна Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера зазнала значних втрат.

Стармер обійняв посаду в 2024 році, обіцяючи стабілізацію після років політичного хаосу. Однак його термін досі ознаменувався численними змінами в політиці та скандалами, зокрема звільненням британського посла в США Пітера Мендельсона через його зв’язки із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Нова хвиля політичного скандалу спалахнула у Британії після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.