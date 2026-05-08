Умєров доповів Зеленському про підсумки своїх зустрічей з представниками Трампа

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про підсумки його зустрічей з зі спецпредставниками американського президента у США.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Український президент назвав переговори Умєрова у США "змістовними".

"Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", – зазначив він.

Зеленський також поінформував, що на переговорах йшлося про гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополоненими.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", – резюмував він.

Як повідомляла "Європейська правда", секретар РНБО Рустем Умєров вирушив до США для зустрічі з перемовниками президента Дональда Трампа.

Як відомо, переговорний процес щодо російсько-української війни майже зупинився з початком кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Очікувана поїздка перемовників Трампа до Києва "після Великодня" так і не відбулася.

Наприкінці квітня Зеленський заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі.