Умеров доложил Зеленскому об итогах своих встреч с представителями Трампа

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова об итогах его встреч со спецпредставителями американского президента в США.

Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский президент назвал переговоры Умерова в США "содержательными".

"Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию", – отметил он.

Зеленский также сообщил, что на переговорах речь шла о гуманитарных задачах, в частности о продолжении обменов военнопленными.

"Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой", – резюмировал он.

Как сообщала "Европейская правда", секретарь СНБО Рустем Умеров отправился в США для встречи с переговорщиками президента Дональда Трампа.

Как известно, переговорный процесс по российско-украинской войне почти остановился с началом кампании США и Израиля против Ирана. Ожидаемая поездка переговорщиков Трампа в Киев "после Пасхи" так и не состоялась.

В конце апреля Зеленский заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате.