ЗМІ: Будапешт тихо вислав російського шпигуна, який проник у наближені до Орбана структури

Угорщина тихо вислала російського розвідника, який діяв під дипломатичним прикриттям і проник до правих та зовнішньополітичних аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.

Про це стало відомо VSquare з кількох джерел в угорському уряді, повідомляє "Європейська правда".

36-річний третій секретар посольства Росії в Будапешті Артур Сушков був змушений покинути країну разом зі своєю дружиною 4 травня 2026 року.

Угорська влада ідентифікувала Сушкова як агента під прикриттям Служби зовнішньої розвідки Росії.

Висилка відбулася на кілька місяців пізніше, ніж того хотіла власна контррозвідувальна служба Угорщини.

За словами урядового джерела, уряд Орбана заблокував попередню пропозицію відправити Сушкова додому в лютому 2026 року – затримка була викликана політичними міркуваннями, оскільки Росія активно підтримувала спробу Орбана переобратися і його уряд не хотів ризикувати погіршенням відносин з Москвою в розпал передвиборчої кампанії.

Однак усе змінилося після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня, і російського шпигуна відправили додому.

Контррозвідувальна операція проти Сушкова була проведена Управлінням із захисту конституції Угорщини у співпраці зі спецслужбою однієї з неназваних країн НАТО.

Сушков зосереджувався на проникненні в такі структури, як Колегіум Матіаса Корвіна (MCC), Угорський інститут міжнародних відносин (HIIA), а також Інститут стратегії та політики імені Джона Лукача в Університеті державної служби Людовіка, де готують угорських військових, правоохоронців та розвідників.

Він вербував інформаторів, організовував закриті зустрічі та цікавився політичною інформацією, зокрема щодо відносин Угорщини з Україною.

За словами угорського джерела, знайомого з діяльністю дипломата, Сушков успішно ініціював процес вербування щонайменше трьох осіб.

Однак навіть після висилки Сушкова, за даними офіційних осіб з кількох країн НАТО, в посольстві Росії в Будапешті під дипломатичним прикриттям залишаються щонайменше десяток ідентифікованих або підозрюваних співробітників СЗР.

