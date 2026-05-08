СМИ: Венгрия тихо выслала российского шпиона, проникнувшего в приближенные к Орбану структуры

Венгрия тихо выслала российского разведчика, который действовал под дипломатическим прикрытием и проник в правые и внешнеполитические аналитические центры, приближенные к правительству Виктора Орбана.

Об этом стало известно VSquare из нескольких источников в венгерском правительстве, сообщает "Европейская правда".

36-летний третий секретарь посольства России в Будапеште Артур Сушков был вынужден покинуть страну вместе со своей женой 4 мая 2026 года.

Венгерские власти идентифицировали Сушкова как агента под прикрытием Службы внешней разведки России.

Высылка состоялась на несколько месяцев позже, чем того хотела собственная контрразведывательная служба Венгрии.

По словам правительственного источника, правительство Орбана заблокировало предварительное предложение отправить Сушкова домой в феврале 2026 года – задержка была вызвана политическими соображениями, поскольку Россия активно поддерживала попытку Орбана переизбраться и его правительство не хотело рисковать ухудшением отношений с Москвой в разгар предвыборной кампании.

Однако все изменилось после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля, и российского шпиона отправили домой.

Контрразведывательная операция против Сушкова была проведена Управлением по защите конституции Венгрии в сотрудничестве со спецслужбой одной из неназванных стран НАТО.

Сушков сосредотачивался на проникновении в такие структуры, как Коллегиум Матиаса Корвина (MCC), Венгерский институт международных отношений (HIIA), а также Институт стратегии и политики имени Джона Лукача в Университете государственной службы Людовика, где готовят венгерских военных, правоохранителей и разведчиков.

Он вербовал информаторов, организовывал закрытые встречи и интересовался политической информацией, в частности относительно отношений Венгрии с Украиной.

По словам венгерского источника, знакомого с деятельностью дипломата, Сушков успешно инициировал процесс вербовки по меньшей мере трех человек.

Однако даже после высылки Сушкова, по данным официальных лиц из нескольких стран НАТО, в посольстве России в Будапеште под дипломатическим прикрытием остаются по меньшей мере десяток идентифицированных или подозреваемых сотрудников СВР.

