Орбан відмовився від мандата у парламенті, але хоче і далі керувати "Фідес"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата, проте готовий і далі керувати своєю партією "Фідес", якщо його підтримає з’їзд.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Орбан сказав у відео, опублікованому на своїй Facebook-сторінці у суботу.

Орбан повідомив, що завершилося засідання президії його партії "Фідес", і політична сила вирішила "кардинально реформувати" парламентську фракцію, яка буде сформована в понеділок. Її керівником стане Гергей Гуляш, а сам Орбан планує відмовитись від депутатського мандата.

"Мандат, який я отримав як лідер списку "Фідес"-християнські демократи", насправді є парламентським мандатом "Фідес", тому я вирішив його повернути. Зараз він потрібен не в парламенті, а для реорганізації національного руху", – сказав Орбан.

Він додав, що наступного тижня партія проведе загальнонаціональне засідання, а з’їзд з обрання керівництва перенесли на червень.

"Майже чотири десятиліття я очолював нашу спільноту, за цей час ми пережили успіхи й невдачі, перемоги й поразки на виборах. Але одне залишилося незмінним: цей табір завжди був найбільш згуртованою й єдиною політичною спільнотою Угорщини, і ця єдність зараз дуже потрібна Угорщині. Президія пропонує, щоб я продовжував свою роботу як голова "Фідес", і якщо з’їзд удостоїть мене своєю довірою, я готовий до цього завдання", – заявив Орбан.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

