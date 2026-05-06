В Угорщині розслідують діяльність медіамагната, наближеного до уряду Орбана

Угорська поліція розпочала розслідування щодо компаній одного з найвідоміших медіамагнатів країни Дьюли Балаші, який упродовж багатьох років отримував великі державні контракти за часів уряду Віктора Орбана.

Про це з посиланням на заяву правоохоронців пише Reuters, передає "Європейська правда".

Про початок слідства правоохоронці повідомили ввечері 5 травня. За даними поліції, розслідування відкрили на основі інформації, отриманої від спеціального підрозділу податкової служби NAV.

Слідчі заявили, що вже вилучили частину коштів і заморозили рахунки компаній, пов’язаних із групою Балаші. Також окремо перевіряють інформацію про можливе завищення цін у державних контрактах.

"До цих заходів входять розслідування питань, пов’язаних із групою компаній, що організовує заходи, про яку сам керівник розповів у пресі. Під час розслідування було вилучено кошти та заморожено рахунки", – заявила поліція.

Як зазначається, сам Балаші за день до цього заявив, що запропонував передати свої компанії та частину інвестицій державі після приходу до влади нового уряду на чолі з Петером Мадяром.

За його словами, це рішення не пов’язане з визнанням провини чи незаконною діяльністю.

Дьюла Балаші є власником кількох великих комунікаційних компаній, які понад десять років займалися урядовими кампаніями Віктора Орбана. Зокрема, саме його структури створювали антиімміграційну та антиукраїнську політичну рекламу перед виборами.

За даними Transparency International, лише у 2019–2021 роках компанії Lounge Design, New Land Media та Media Dynamics отримали державні контракти на суму близько 295 млрд форинтів (понад $960 млн).

Раніше Мадяр заявив, що угорські олігархи з оточення Орбана переказують значні суми коштів у віддалені країни у підготовці до втечі, та закликав їх заарештувати.

Наприкінці квітня стало відомо, що податкові органи Угорщини заблокували перекази коштів за кордон, здійснені невідомими особами, пов’язаними з Анталом Роганом, одним із найближчих помічників Орбана.