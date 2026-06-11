Депутаты с польского города требуют, чтобы Винница переименовала улицу Бандеры

Фракция партии "Право и справедливость" в городском совете Кельце направила председателю совета Мачею Якубчику резолюцию, в которой призывает мэра Винницы изменить название улицы Степана Бандеры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telewizja Świętokrzyska.

Это происходит на фоне развернувшегося в городе скандала вокруг вопросов общей украинско-польской истории, в связи с чем Винница уже отозвала свой запрос к городу-побратиму Кельце с просьбой подарить автобусы.

Депутаты от "Права и справедливости" надеются, что во время сессии все депутаты поддержат документ "о призыве изменить название улицы имени Степана Бандеры в Виннице"

В тексте резолюции, в частности, говорится, что "городской совет Кельце обращается к мэру города Винница и городскому совету Винницы с официальным призывом изменить название улицы, названной в честь Степана Бандеры, с 2022 года".

Подчеркивается, что Кельце и Винницу связывает 70-летняя история партнерства, "основанная на культурном и экономическом обмене, а также дружбе между нашими жителями".

"Масштаб этих связей проявился после 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила грубую агрессию против Украины. Сообщество Кельце без колебаний и с полной самоотдачей поспешило тогда с гуманитарной, материальной и институциональной помощью для Винницы и тысяч украинских беженцев, разделяя с вами боль и поддерживая вашу борьбу за свободу", – говорится в тексте.

Однако, отмечают депутаты "ПиС", "настоящая дружба требует диалога также на сложные и болезненные темы".

"Фигура Степана Бандеры и наследие ОУН-УПА в Польше однозначно ассоциируются с массовыми преступлениями против беззащитного гражданского населения. По мнению польских историков и в общественном сознании нашего общества Степан Бандера как лидер Организации украинских националистов (ОУН) является фигурой, однозначно ответственной за геноцид польского гражданского населения, в частности на Волыни. Символы и имена, связанные с той трагедией, вызывают в Польше глубокую боль и являются пятном на партнерстве наших местных самоуправлений", – говорится в тексте.

Поэтому депутаты "из заботы о сохранении и дальнейшем развитии" многолетних отношений обращаются к властям и жителям Винницы с просьбой "изменить покровителя этой улицы".

"Мы верим, что в богатой истории Украины и самой Винницы есть много выдающихся личностей, героев борьбы за независимость, деятелей культуры, науки или праведников, которые могут объединять, а не разделять наши народы и местные общины. Такой жест со стороны города Винницы, сделанный в духе взаимного уважения и исторической правды, стал бы знаковым символом зрелости нашего партнерства. Очищение публичного пространства Винницы от символов, разделяющих поляков и украинцев, укрепит наше партнерство на следующие десятилетия", – говорится в резолюции.

Напомним, накануне мэр города Кельце Агата Войда сообщила, что вокруг запроса Винницы о помощи автобусами в последние дни возникло много лжи, манипуляций и "обычной человеческой подлости", в связи с чем мэр Винницы Сергей Моргунов принял решение отозвать просьбу о передаче автобусов.

Напомним, в Польше в последние дни развернулся скандал из-за решения президента Украины назвать в честь героев УПА один из военных центров ССО.

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