Зеленський підписав закон, що виключає російську з-під захисту конвенції Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, яким російську мову виключають з переліку тих, щодо яких Україна зобов’язана виконувати зобов'язання за конвенцією Ради Європи щодо захисту мов корінних народів і національних спільнот.

Про це оголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

12 червня Стефанчук заявив, що Зеленський підписав закон №4699-IX.

"Це важливе рішення для захисту українського мовного простору та виконання наших європейських зобов’язань. Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот", – пояснив спікер.

Він підкреслив, що Україна поважає мовне та культурне різноманіття, але мала усунути можливість для продовження російського імперського впливу.

"Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України", – зазначив Стефанчук.

Закон очікував президентського підпису понад пів року – Рада ухвалила його на початку грудня 2025 року, чому також передував тривалий процес. У законі йдеться про уточнення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов і вилучення з ратифікаційного закону російської та неіснуючої молдавської мови.

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов була створена заради підтримки загрожених чи зникаючих мов, якими говорить невелика кількість людей.

Держави, що доєднувалися до Хартії, мали самостійно визначити перелік таких мов.

Детальне пояснення на цю тему – у статті "Мови меншин" на службі Кремля: навіщо уряд Шмигаля змінює Хартію та що можна зробити краще.