Зеленский подписал закон, исключающий русский из-под защиты конвенцией Совета Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4699-IX, которым русский язык исключают из перечня тех, в отношении которых Украина обязана обязанности в рамках конвенции Совета Европы по защите языков коренных народов и национальных сообществ.

Об этом объявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Европейская правда".

12 июня Стефанчук заявил, что Зеленский подписал закон №4699-IX.

"Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ", – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что Украина уважает языковое и культурное многообразие, но должна была устранить возможность для продолжения российского имперского влияния.

"Это решение – о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", – отметил Стефанчук.

Закон ожидал президентской подписи более полугода – Рада приняла его в начале декабря 2025 года, чему также предшествовал длительный процесс. В законе идет речь об уточнении перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков и исключении из ратификационного закона русского и несуществующего молдавского языка.

Европейская хартия региональных или миноритарных языков была создана ради поддержки языков под угрозой или исчезающих языков, на которых говорит небольшое количество людей.

Государства, которые присоединялись к Хартии, должны были самостоятельно определить перечень таких языков.

Подробное объяснение на эту тему – в статье "Языки меньшинств" на службе Кремля: зачем правительство Шмыгаля меняет Хартию и что можно сделать лучше.