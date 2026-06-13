У Литві через підозру у вторгненні дрона оголошували тривогу та піднімали винищувачі
У суботу, 13 червня, Литва попередила мешканців Вільнюса про можливе вторгнення дрона в її повітряний простір, але згодом повідомила, що тривога була спричинена метеорологічним аеростатом.
Про це пише LRT, передає "Європейська правда".
Вранці 13 червня у Вільнюському районі на короткий час було оголошено тривогу, і були залучені винищувачі НАТО.
Незабаром після цього тривога була скасована – з’ясувалося, що підозру викликав метеорологічний аеростат, який потрапив на територію Литви з білоруського боку.
"Об'єкт було ідентифіковано як, найімовірніше, метеорологічний аеростат, а не дрон, тому мешканцям було надіслано повідомлення про те, що повітряна загроза знята. Однак рекомендується залишатися пильними, оскільки подібні об'єкти можуть з'явитися знову", – сказав голова Національного центру кризового управління Вілмантас Віткаускас.
Лідери ЄС 19 червня обговорять посилення Східного флангу у відповідь на вторгнення дронів.
Винищувачі НАТО вже двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.