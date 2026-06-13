В Литве из-за подозрения о вторжении дрона объявили тревогу и подняли истребители

В субботу, 13 июня, Литва предупредила жителей Вильнюса о возможном вторжении дрона в её воздушное пространство, но впоследствии сообщила, что тревога была вызвана метеорологическим аэростатом.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Утром 13 июня в Вильнюсском районе на короткое время была объявлена тревога, и были задействованы истребители НАТО.

Вскоре после этого тревога была отменена – выяснилось, что подозрение вызвал метеорологический аэростат, который попал на территорию Литвы с белорусской стороны.

"Объект был идентифицирован как, скорее всего, метеорологический аэростат, а не дрон, поэтому жителям было отправлено сообщение о том, что воздушная угроза снята. Однако рекомендуется оставаться бдительными, поскольку подобные объекты могут появиться снова", – сказал глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас.

Лидеры ЕС 19 июня обсудят укрепление Восточного фланга в ответ на вторжение дронов.

Истребители НАТО уже дважды за последнее время сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.