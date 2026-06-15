У Литві розглядають розірвання угоди з Білоруссю про прикордонні поїздки

Сейм Литви розпочав розгляд питання про денонсацію угоди з Білоруссю щодо порядку взаємних поїздок мешканців прикордонних територій, яка так і не набула чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Документ був розроблений з метою дозволити мешканцям прикордонних зон перетинати кордон за спеціальними дозволами та перебувати на суміжній території до 90 днів протягом пів року.

Угода була підписана в Мінську в 2010 році і ратифікована Литвою рік по тому. Однак, за словами заступника міністра закордонних справ Відмантаса Вярбіцкаса, вона так і не набрала чинності.

"Білоруська влада не змогла ратифікувати документ і повідомити Литву навіть тоді... Іншими словами, доброзичливий інтерес наших громадян не був узятий до уваги. Сьогодні ми не бачимо жодних можливостей для подальшого існування та функціонування цього договору", – сказав він, представляючи пропозицію про денонсацію.

На думку литовського Міністерства закордонних справ, з огляду на те, що угода не набрала чинності, а з моменту її підписання минуло понад 15 років, вона втратила актуальність для обох сторін, тому доцільною є її денонсація, додав заступник міністра.

За словами Вярбіцкаса, денонсація угоди відповідає послідовній зовнішній політиці Литви та інтересам національної безпеки.

Член парламентського Комітету з закордонних справ Армінас Лідяка, який закликав колег підтримати цю пропозицію, заявив, що ненормально мати подібну угоду з Білоруссю, якою керує авторитарний лідер Александр Лукашенко і яка влаштовує різні гібридні атаки проти Литви.

Після представлення за ці зміни одноголосно проголосували 86 членів Сейму. Далі проєкт буде розглядатися в головному комітеті з питань закордонних справ. До обговорення цього питання на пленарному засіданні планується повернутися наприкінці червня.

Литва вже розірвала низку угод із Росією та Білоруссю через війну в Україні.

Зокрема, Сейм Литви проголосував за денонсацію договору про митне співробітництво з Білоруссю.

Також Литва денонсувала три міжнародні угоди з Росією та Білоруссю, що стосуються економічного співробітництва.