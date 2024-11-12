Литва денонсувала митну угоду з Білоруссю

Сейм Литви у вівторок, 12 листопада, проголосував за денонсацію договору про митне співробітництво з Білоруссю, який був підписаний майже два десятиліття тому.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За пропозицію проголосували 93 депутати, двоє утрималися.

На думку Міністерства фінансів Литви, яке підготувало пропозицію, митні органи Литви та Білорусі не співпрацюють і не обмінюються інформацією з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, тому документ доцільно денонсувати.

Реклама:

Як зазначили у відомстві, торговельно-економічне співробітництво з Білоруссю повністю припинене і неможливе. Ба більше, особи, які торгують із Білоруссю, зобов'язані представляти до митних органів і судів Литви докази законності своєї торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

Договір було підписано у Вільнюсі в липні 1996 року і ратифіковано урядами обох країн у 2000 році.

Нагадаємо, на початку жовтня Литва денонсувала три міжнародні угоди з Росією та Білоруссю, що стосуються економічного співробітництва.

У червні Литва денонсувала договір з Росією про правову допомогу. У квітні аналогічний договір з РФ розірвала Естонія.