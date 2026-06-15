В Литве рассматривают расторжение соглашения с Беларусью о пограничных поездках

Сейм Литвы начал рассмотрение вопроса о денонсации соглашения с Беларусью о порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий, которое так и не вступило в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Документ был разработан с целью разрешить жителям приграничных зон пересекать границу по специальным разрешениям и находиться на сопредельной территории до 90 дней в течение полугода.

Соглашение было подписано в Минске в 2010 году и ратифицировано Литвой год спустя. Однако, по словам заместителя министра иностранных дел Видмантаса Вярбицкаса, оно так и не вступило в силу.

"Белорусские власти не смогли ратифицировать документ и уведомить Литву даже тогда... Другими словами, доброжелательный интерес наших граждан не был принят во внимание. Сегодня мы не видим никаких возможностей для дальнейшего существования и функционирования этого договора", – сказал он, представляя предложение о денонсации.

По мнению литовского Министерства иностранных дел, учитывая то, что соглашение не вступило в силу, а с момента его подписания прошло более 15 лет, оно потеряло актуальность для обеих сторон, поэтому целесообразна его денонсация, добавил замминистра.

По словам Вярбицкаса, денонсация соглашения соответствует последовательной внешней политике Литвы и интересам национальной безопасности.

Член парламентского Комитета по иностранным делам Арминас Лидяка, который призвал коллег поддержать это предложение, заявил, что ненормально иметь подобное соглашение с Беларусью, которой руководит авторитарный лидер Александр Лукашенко и которая устраивает различные гибридные атаки против Литвы.

После представления за эти изменения единогласно проголосовали 86 членов Сейма. Далее проект будет рассматриваться в главном комитете по вопросам иностранных дел. К обсуждению этого вопроса на пленарном заседании планируется вернуться в конце июня.

Литва уже разорвала ряд соглашений с Россией и Беларусью из-за войны в Украине.

В частности, Сейм Литвы проголосовал за денонсацию договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Также Литва денонсировала три международных соглашения с Россией и Беларусью, касающиеся экономического сотрудничества.