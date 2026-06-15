Україну прийняли до резерву кібербезпеки ЄС

Україна відтепер може активувати екстрену підтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила її включення до Резерву кібербезпеки блоку.

Про це повідомили в Європейській комісії, пише "Європейська правда".

Резерв, яким керує Агентство ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки(ENISA), надає послуги реагування на інциденти від перевірених приватних постачальників, щоб допомогти державам у вирішенні значних або масштабних кіберінцидентів.

Це рішення є частиною ширших зусиль Єврокомісії, спрямованих на забезпечення того, щоб ЄС та його партнери могли протидіяти кіберзагрозам за допомогою готовності, швидкого реагування та обміну досвідом. Молдова була включена до Резерву у 2024 році відповідно до Закону про кіберсолідарність.

"Прийнявши Україну до складу Резерву ЄС з кібербезпеки, ми зміцнюємо нашу спільну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність є нашим найбільшим надбанням", – заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна Вірккунен.

Нагадаємо, у травні 2023 року Україна офіційно приєдналася до Центру передового досвіду НАТО з питань спільного кіберзахисту (CCDCOE), біля штаб-квартири центру підняли український прапор.

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