Украину включили в резерв кибербезопасности ЕС

Отныне Украина может задействовать экстренную поддержку ЕС для реагирования на крупномасштабные киберинциденты после того, как Совет Европейского Союза одобрил её включение в Резерв кибербезопасности блока.

Об этом сообщили в Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Резерв, которым руководит Агентство ЕС по вопросам сетевой и информационной безопасности (ENISA), предоставляет услуги по реагированию на инциденты от проверенных частных поставщиков, чтобы помочь государствам в решении значительных или масштабных киберинцидентов.

Это решение является частью более широких усилий Еврокомиссии, направленных на обеспечение того, чтобы ЕС и его партнеры могли противодействовать киберугрозам с помощью готовности, быстрого реагирования и обмена опытом. Молдова была включена в Резерв в 2024 году в соответствии с Законом о киберсолидарности.

"Приняв Украину в состав Резерва ЕС по кибербезопасности, мы укрепляем нашу общую оборону и подтверждаем принцип солидарности, который лежит в основе цифрового будущего Европы. В то время, когда кибератаки представляют постоянную угрозу, наше единство является нашим величайшим достоянием", – заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Напомним, в мае 2023 года Украина официально присоединилась к Центру передового опыта НАТО по вопросам совместной киберзащиты (CCDCOE), у штаб-квартиры центра подняли украинский флаг.

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