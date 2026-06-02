Рівень бідності в Німеччині рекордно зріс

Згідно з доповіддю, опублікованою у вівторок об’єднанням благодійних організацій Paritätische, рівень бідності в Німеччині у 2025 році зріс до рекордних 16,1%, внаслідок чого близько 13,3 мільйона людей були віднесені до категорії бідних.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Цей показник зріс порівняно з 15,5% роком раніше і став найвищим з моменту початку ведення відповідної статистики, зазначила асоціація, посилаючись на офіційні дані, опубліковані на початку цього року.

Згідно з визначенням Європейського Союзу, люди вважаються такими, що перебувають під загрозою бідності, якщо їхній дохід становить менше 60% від середнього по країні.

У Німеччині цей поріг становив 1 446 євро на місяць для домогосподарства з однією особою та 3 036 євро для домогосподарства з двома дорослими та двома дітьми віком до 14 років.

Громадська організація зазначила, що це зростання змінило тенденцію до зниження, зафіксовану в період з 2020 по 2023 рік, і вказала на поглиблення соціальних розбіжностей.

Найнижчі показники бідності були зафіксовані в південних федеральних землях Баварія та Баден-Вюртемберг, які мають найсильнішу регіональну економіку в Німеччині, – відповідно 12,6% та 13,2%.

Люди похилого віку були серед груп, які найбільше постраждали: майже кожна п’ята особа віком 65 років і старше була класифікована як бідна або така, що перебуває під загрозою бідності.

Одноосібні домогосподарства, одинокі батьки та люди з нижчим рівнем освіти також постраждали непропорційно сильно; автори звіту зазначають, що рівень бідності зростав особливо серед груп, які стикаються зі структурними нерівностями та мають обмежений доступ до ринку праці.

Чотири з п’яти осіб, які опинилися в скрутному становищі, не мали роботи. Згідно з доповіддю, 70% тих, хто живе в бідності, – це громадяни Німеччини, а 30% – іноземці.

У доповіді зазначено, що багато домогосподарств ледве дають раду щоденним витратам. Минулого року близько 6,9% населення не мало достатнього доходу для покриття регулярних витрат на проживання, зокрема на оплату рахунків за енергоносії та заміну необхідної побутової техніки.

У середині травня повідомляли, що рівень безробіття у всіх вікових групах у Франції зріс до найвищого за останні п’ять років.

Повідомляли також, що статистика у Польщі показала найбільше зростання рівня безробіття за останні кілька років.