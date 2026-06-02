Какие риски несет пересмотр курса Киева в отношении властей Грузии – взгляд из Тбилиси

В День национальной независимости Грузии тысячи граждан вновь вышли на проспект Руставели в Тбилиси, чтобы напомнить властям, что они не намерены сдаваться и будут продолжать борьбу за европейское будущее своей страны до полной победы.

Празднование Дня независимости показало, что ни власть, ни общество не готовы идти на уступки.

Поэтому, по мнению профессора Грузинского технического университета Амирана Хевцуриани, очередное обострение политического кризиса – лишь вопрос времени. И в этом контексте, по его словам, у грузинского общества есть вопросы к украинской власти.

Подробнее – в колонке Амирана Хевцуриани Понимание с друзьями России: меняет ли Украина политику в отношении Грузии. Далее – краткое изложение.

Профессор Грузинского технического университета объясняет, что в преддверии новых противостояний грузинскому обществу необходимо понимать, на чью помощь оно может рассчитывать.

"И здесь главный вопрос – к украинским властям", – считает автор колонки.

Он обращает внимание на пересмотр официальной позиции Киева в отношении партии власти Грузии "Грузинская мечта".

Первый тревожный сигнал, отмечает Амиран Хевцуриани, прозвучал в начале мая, когда на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский лично подошел к грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе и поговорил с ним.

А 15 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили, заявив о готовности Киева открыть новую страницу отношений с Грузией и возобновить конструктивный диалог.

"Такой поворот во внешней политике Украины у многих в Грузии вызывает нескрываемое удивление", – отмечает профессор Грузинского технического университета и напоминает, что премьер Кобахидзе и ряд других высокопоставленных грузинских чиновников – все еще находятся под украинскими санкциями.

Однако ключевой, по мнению Амирана Хевцуриани, вопрос к украинским властям заключается в другом. Ранее Владимир Зеленский публично обращался со словами поддержки к участникам проевропейских протестов в Тбилиси.

"Означает ли нынешнее "открытие новой страницы в отношениях" отказ президента Украины от своих слов?", – задает вопрос автор колонки.

Он считает, что было бы очень хорошо, если бы украинские власти дали больше разъяснений относительно того, какими они видят отношения с нынешними грузинскими властями и где теперь пролегают украинские "красные линии".

Подробнее – в колонке Амирана Хевцуриани Понимание с друзьями России: меняет ли Украина политику в отношении Грузии.