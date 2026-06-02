Начальнику Генштабу Румунії висунули корупційні звинувачення

Новини — Вівторок, 2 червня 2026, 13:12 — Марія Ємець

Начальник Генштабу Румунії, генерал Влад Георгіце отримав офіційні звинувачення у рамках корупційного розслідування, яке веде Національний антикорупційний директорат (DNA). 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

У відомстві офіційно підтвердили кримінальне провадження проти Георгіце і повідомили, що військовий відділ DNA висунув генералу звинувачення. 

За твердженнями прокурорів, у липні 2025 року Георгіце посприяв підписанню іншим топпосадовцем-генералом запиту до Міністерства освіти щодо створення додаткових 20 бюджетних місць у Національному університеті фізичного виховання і спорту для подальшого працевлаштування кількох підготовлених фахівців у структурі Міноборони. 

Внаслідок цього на бюджет змогли вступити додаткові 20 вступників, які початково могли претендувати лише на контракт. За даними журналістів, серед них була і дочка колеги Георгіце. 

За джерелами Digi24, генерала звинувачують у зловживанні посадою.

Георгіце є начальником Генштабу Румунії з кінця листопада 2023 року. 

Румунія Антикорупція
