У Німеччині проходять обшуки у справі колишньої дочірньої компанії "Газпрому"

Федеральна прокуратура проводить обшуки приміщень у зв’язку зі справою колишньої дочірньої компанії "Газпрому" – Gazprom Germania – щодо спроби саботажу з метою переривання поставок газу у 2022 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У зв’язку зі справою колишньої енергетичної компанії "Газпром Германія" Федеральна прокуратура видала ордери на обшуки приміщень у Берліні, що належать російському підозрюваному та особі, яка не підозрюється у скоєнні будь-яких правопорушень, а також приміщення компанії у Франкфурті-на-Майні.

Влада у Карлсруе повідомила, що розслідування стосується підозри у спробі антиконституційного саботажу та пособництві у порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платіжні операції. "Затримань не було. Сьогоднішні обшуки мають на меті з’ясувати обґрунтованість існуючих підозр", – заявили у прокуратурі.

Як пояснила головна прокуратура Німеччини, берлінська компанія Gazprom Germania наприкінці березня 2022 року була опосередковано відокремлена від російської групи "Газпром" її акціонерами шляхом продажу акцій: "Новим власником виступила московська компанія, яка не має зв’язків з промисловістю".

Одразу після продажу вона доручила ліквідацію "Gazprom Germania GmbH". На той час компанія володіла щонайменше 25 відсотками потужностей для зберігання природного газу в Німеччині.

Як повідомила Федеральна прокуратура, наказ про ліквідацію було видано без схвалення Федерального міністерства економіки, що суперечить інвестиційним нормам Закону про зовнішню торгівлю та платіжні операції: "Існує підозра, що продаж та ліквідація мали на меті перешкоджати постачанню газу до Німеччини".

Виконання рішення запобігли, оскільки міністерство доручило Федеральному агентству з питань мереж поставити компанію Gazprom Germania під тимчасове довірче управління. Gazprom Germania була дочірньою компанією російської державної корпорації "Газпром" і була націоналізована внаслідок російської агресії проти України та енергетичної кризи в Німеччині. Сьогодні ця газова компанія називається "Забезпечення енергією для Європи" (Sefe).