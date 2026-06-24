В Германии проходят обыски по делу бывшей дочерней компании "Газпрома"

Федеральная прокуратура проводит обыски в помещениях в связи с делом бывшей дочерней компании "Газпрома" – Gazprom Germania – о попытке саботажа с целью прерывания поставок газа в 2022 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В связи с делом бывшей энергетической компании "Газпром Германия" Федеральная прокуратура выдала ордера на обыски помещений в Берлине, принадлежащих российскому подозреваемому и лицу, не подозреваемому в совершении каких-либо правонарушений, а также помещений компании во Франкфурте-на-Майне.

Власти в Карлсруэ сообщили, что расследование касается подозрения в попытке антиконституционного саботажа и пособничестве в нарушении Закона о внешней торговле и платежных операциях. "Задержаний не было. Сегодняшние обыски направлены на выяснение обоснованности существующих подозрений", – заявили в прокуратуре.

Как пояснила главная прокуратура Германии, берлинская компания Gazprom Germania в конце марта 2022 года была опосредованно отделена от российской группы "Газпром" её акционерами путём продажи акций: "Новым владельцем выступила московская компания, не имеющая связей с промышленностью".

Сразу после продажи она поручила ликвидацию "Gazprom Germania GmbH". На тот момент компания владела как минимум 25 процентами мощностей для хранения природного газа в Германии.

Как сообщила Федеральная прокуратура, приказ о ликвидации был издан без одобрения Федерального министерства экономики, что противоречит инвестиционным нормам Закона о внешней торговле и платежных операциях: "Существует подозрение, что продажа и ликвидация имели целью препятствовать поставкам газа в Германию".

Исполнению решения удалось предотвратить, поскольку министерство поручило Федеральному агентству по сетям поставить компанию Gazprom Germania под временное доверительное управление. Gazprom Germania была дочерней компанией российской государственной корпорации "Газпром" и была национализирована в результате российской агрессии против Украины и энергетического кризиса в Германии. Сегодня эта газовая компания называется "Энергоснабжение для Европы" (Sefe).