Збройні сили Латвії попереджали про можливу загрозу у небі над країною

Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу у повітряному просторі країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві латвійської армії в Х.

Попередження про можливу загрозу повітряному простору оголосили зранку 3 червня в Алуксненському краї.

"Наразі додаткових дій не потрібно. Якщо ситуація зміниться, ви отримаєте SMS-повідомлення з інструкціями щодо необхідних дій", – зазначили латвійські військові.

Згодом латвійська армія опублікувала нову заяву, в якій оголосила, що можлива повітряна загроза минула.

Інформація про загрозу повітряному простору Латвії з’явилась на тлі повідомлень про атаку десятків безпілотників у російському Санкт-Петербурзі.

Як відомо, останніми тижнями у країнах Балтії неодноразово оголошували повітряні тривоги через загрозу безпілотників, найімовірніше, українських, які збилися з курсу на шляху до цілей у Росії під впливом РЕБ.

На тлі інцидентів з дронами президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у вівторок прибули до Литви на зустріч із прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене та іншими лідерами країн Балтії.

Президент Латвії вважає, що ЄС має розглянути підтримку для країн, які потерпають від інцидентів із дронами.