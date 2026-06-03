Вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в небе страны

Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении латвийской армии в Х.

Предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству объявили утром 3 июня в Алуксненском крае.

"На данный момент дополнительных действий не требуется. Если ситуация изменится, вы получите SMS-сообщение с инструкциями о необходимых действиях", – отметили латвийские военные.

Впоследствии латвийская армия опубликовала новое заявление, в котором объявила, что возможная воздушная угроза миновала.

Информация об угрозе воздушному пространству Латвии появилась на фоне сообщений об атаке десятков беспилотников в российском Санкт-Петербурге.

Как известно, в последние недели в странах Балтии неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, скорее всего, украинских, которые сбились с курса на пути к целям в России под воздействием РЭБ.

На фоне инцидентов с дронами президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во вторник прибыли в Литву на встречу с премьер-министром Ингой Ругинене и другими лидерами стран Балтии.

Президент Латвии считает, что ЕС должен рассмотреть поддержку для стран, страдающих от инцидентов с дронами.