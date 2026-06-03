Генсек НАТО про обстріл Петербурга у дні форуму: потрібен дозвіл Зеленського, як на 9 травня

У НАТО не бачать проблем в обстрілі Україною Санкт-Петербурга у день, коли там стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) – ключова міжнародна подія Путіна.

Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив 3 червня на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рютте провів паралель між цією подією і так званим "парадом перемоги" 9 травня, проведення якого було дуже важливим для Путіна.

"Україна зараз досягла таких успіхів, що Путін може організувати парад 9 травня лише завдяки офіційному указу ось цього президента", – заявив він, показавши на Зеленського.

Генсек НАТО звернувся до українського лідера зі спогадами про ті події: "Здається, ви тоді, дозволили йому (Путіну) проводити парад протягом двох годин. І він закінчив це за 1 годину 55 хвилин, тобто вирішив не ризикувати".

Як відомо, напередодні параду 9 травня Зеленський, реагуючи на звернення партнерів, дав гарантію того, що Москва не стикнеться з обстрілами з боку України та офіційно, своїм указом, дав дозвіл Путіну провести парад на Червоній площі. Цей інцидент для багатьох спостерігачів став ілюстрацією слабкості Росії.

Генсек НАТО нагадав також, що саме Росія є агресором у війні проти України.

Володимир Зеленський додав, що метою не була атака саме на Путіна, який планує відвідати ПМЕФ за кілька днів.

"Чесно кажучи, я не слідкую, в мене немає програмки, куди Путін їде в який день. Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що ми завдаємо справедливі удари. Добу тому була масована атака, ми відповіли їм відповідно. Але ми відповідаємо виключно по НПЗ та військових цілях, справедливих цілях. От що робить Україна", – додав президент.

Нагадаємо, Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді.

Генеральний секретар НАТО та президент України також заявили, що жодна зі сторін не відмовляється від потреби вступу України в Альянс.