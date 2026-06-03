Генсек НАТО з Києва звернувся до молодих росіян: ви помрете у багнюці в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді.

Про це він сказав на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільник секретаріату НАТО переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим, і закликав молодих росіян зважати на це.

"У той час як Україна здобуває перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай", – вважає генсек.

Він також навів оцінку Альянсу щодо російських втрат: "Втрати Росії є значними, понад 30 тисяч на місяць. Це означає, що за один місяць Росія втрачає більше людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у 1980-х роках в Афганістані. Це абсолютно приголомшливі цифри".

Після цього Марк Рютте заявив, що використає свій виступ для публічного звернення "до молодих росіян та їхніх родин", підкресливши, що російська пропаганда їх "обманює".

"Такі хлопці, як ти, йдуть воювати без належного військового навчання. Спорядження, яке тобі нададуть, буде неякісним. Є дуже висока ймовірність, що ти загинеш або отримаєш поранення в Україні. І, швидше за все, якщо тебе поранять, то тебе залишать помирати у багнюці. Тож коли йдеться про десятки тисяч російських жертв, це не абстрактні цифри. Це, ймовірно, будеш саме ти", – пояснив генсек.

Рютте у середу прибув до Києва разом з членами Північноатлантичної ради, представниками усіх 32 країн-членів НАТО.

Нагадаємо, у травні Рютте заявив, що під час міністерської зустрічі країн Альянсу почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.

Також Рютте заявив, що запросив українського президента Володимира Зеленського долучитися до саміту лідерів Альянсу в Анкарі у липні.