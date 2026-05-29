Фон дер Ляєн: відкриття кластерів для України обговорять на Єврораді 18-19 червня

Лідери держав Європейського Союзу обговорять питання відкриття кластерів для України на засіданні Європейської ради в Брюсселі 18-19 червня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після перемовин з премʼєр-міністром Угорщини Петером Мадяром у п'ятницю, 29 травня.

"Ми (з премʼєр-міністром Мадяром) обговорювали багато тем, серед них також вступ (до ЄС) країн-кандидатів. Я хочу тут підкреслити, – ми це обговорювали, – що це процес, заснований на заслугах. І наша позиція дуже чітка: Україна і Молдова виконали всі умови, необхідні для відкриття кластера "Основи", першого кластера", – наголосила фон дер Ляєн.

Варто зауважити, що фон дер Ляєн не дала чіткого сигналу щодо можливості відкриття першого кластера для України під час червневої Європейської ради або (як планувалося за ідеального розвитку подій) під час засідання Ради ЄС з загальних питань 16 червня.

Вона підкреслила, що Україна та Молдова "наполегливо працювали над необхідними реформами та досягли результатів у цих реформах, тож немає жодних причин зволікати з цим процесом".

"Ми, безумовно, обговоримо це на Європейській раді", – повідомила президентка Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", глава МЗС України Андрій Сибіга 27 травня, на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх", закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.

За даними ЗМІ, Європейська комісія збиралася запропонувати відкрити лише перший із шести кластерів у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови 16 червня.

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс висловився за відкриття у червні усіх шести кластерів для України.

