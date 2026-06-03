Мадьяр: Украина и Венгрия достигли договоренностей по вопросам национальных меньшинств

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной в отношении венгерского национального меньшинства.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В среду, 3 июня, Мадьяр заявил, что его правительство "за три недели" достигло того, чего экс-премьер Венгрии Виктор Орбан и его команда "не смогли сделать за десять лет".

"Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства", – подчеркнул венгерский премьер.

Он отметил, что это соглашение является результатом нескольких недель интенсивных переговоров на экспертном уровне между Венгрией и Украиной, в которых также принимали участие политические организации венгерской общины Закарпатья и церкви.

"Мне очень приятно, что за день до Дня национального единства я могу объявить, что украинское правительство обязалось в ближайшее время включить согласованные меры в свое законодательство, тем самым предоставив нашим землякам в Закарпатье гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем те, которые они имели до сих пор", – заявил Мадьяр.

По его словам, эти обязательства Украины "также будут отражены в ее плане действий в отношении Европейского Союза".

"Если это произойдет – венгерское правительство поддержит открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины", – добавил Мадьяр.

Как сообщала "Европейская правда", Мадьяр ранее напомнил, что разблокирует открытие переговорных кластеров для Украины только при условии, что Киев гарантирует выполнение 11 требований Венгрии в отношении нацменьшинств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с Мадяром в Брюсселе сообщила, что открытие переговорных кластеров для Украины будет обсуждаться на Евросовете 18-19 июня.

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