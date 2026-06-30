Вибух в Монако: правоохоронці виключили версію теракту

Правоохоронці виключили версію теракту, розслідуючи вибух у Монако, внаслідок якого постраждали троє осіб – підсанкційний бізнесмен з України Вадим Єрмолаєв і його родина.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV від близького до розслідування джерела, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник телеканалу, слідство у справі на даному етапі виключило версію про терористичний напад.

У понеділок близько 21:00 в результаті вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення.

Спочатку Генеральна прокуратура вважала, що це "ймовірно, був теракт", однак державний міністр Монако Крістоф Мірман закликав "проявити обережність щодо юридичної кваліфікації подій".

За даними французьких медіа, всі троє постраждалих є членами однієї української родини.

Один із батьків – український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який проживає в Монако з початку повномасштабної війни в Україні.

Він з грудня 2023 року перебуває під санкціями відповідно до рішення РНБО, підписаного президентом Володимиром Зеленським.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.