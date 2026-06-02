Сибіга на тлі масованого удару РФ розповів, що мають робити союзники України

Новини — Вівторок, 2 червня 2026, 10:13 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних союзників допомогти Україні з ракетами до систем ППО Patriot, а також чинити тиск на Москву, щоб запобігати масованим російським атакам, подібним до тієї, що відбулась у ніч проти 2 червня.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС звернувся до союзників із закликом "діяти, а не лише засуджувати", а також розповів про кроки, яких можна вжити.

Зокрема, Сибіга закликав використати Європейський фонд миру для фінансування програми PURL та закупівлі для України додаткових систем Patriot і перехоплювачів до них.

Також він наголосив на необхідності інвестицій в українські далекобійні засоби.

"По-друге. Посилюйте тиск на Росію за допомогою нових санкцій, заборон на в’їзд для учасників війни, повного використання заморожених активів та ізоляції. По-третє. Необхідно вжити давно назрілих стратегічних кроків, таких як відкриття переговорних кластерів ЄС для України", – підкреслив глава українського МЗС.

За його словами, у Москві мають усвідомити, що "їхні жорстокі атаки ні до чого їх не приведуть", ціна для путінського режиму лише зростатиме, і що єдиний вихід – це припинення війни.

"Мирні зусилля будуть успішними лише тоді, коли їх підкріплюватиме реальний тиск на Москву", – резюмував Сибіга.

У ніч на 2 червня російські окупаційні війська атакували низку українських міст ракетами і ударними дронами. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна закликав посилювати тиск на Росію, оскільки, як він вказав, "агресор не знає жодних меж".

