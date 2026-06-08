Туреччина заперечує перешкоджання літакам з міністрами ЄС

У понеділок Туреччина відкинула звинувачення в тому, що турецькі винищувачі переслідували літаки, на борту яких перебували міністр оборони Греції Нікос Дендіас та європейські міністри, назвавши ці звинувачення "абсолютно неправдивими".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Turkiye Today.

У своїй заяві Управління зв'язків Туреччини повідомило, що 7 червня два турецькі винищувачі F-16 були підняті в повітря з території Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) після того, як чотири з шести літаків, що летіли між Грецією та греко-кіпрською адміністрацією, увійшли в повітряний простір ТРПК.

За словами Управління, винищувачі F-16 перебували в ТРПК у режимі бойової готовності і були негайно задіяні як запобіжний захід.

Згідно із заявою, турецькі літаки виконали свою місію повністю в межах повітряного простору ТРПК і не переслідували літак, на борту якого перебували посадовці.

Управління з питань комунікацій заявило, що турецькі винищувачі не влітали в повітряний простір грецької частини Кіпру під час операції.

"Літаки виконували своє завдання в межах повітряного простору ТРПК, не порушували повітряний простір Адміністрації греків-кіпріотів і не перешкоджали згаданим літакам", – йдеться в заяві.

Управління зазначило, що повідомлення про нібито переслідування турецькими літаками літаків, на борту яких перебували Дендіас та європейські міністри, були поширені деякими ЗМІ, а згодом – у соціальних мережах.

Воно також відкинуло твердження про те, що турецькі літаки порушили повітряний простір Греції.

Уряд Кіпру раніше звинуватив Туреччину у спробі перешкодити польотам літаків, на борту яких перебували міністри оборони країн ЄС, що прямували на саміт в Нікосію.

Нагадаємо, що Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися туди після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією. На півночі Кіпру утворилася Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина.